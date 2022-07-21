Выставка об искусстве Дагестана стартует в Музее-заповеднике «Царицыно» 3 августа

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Россия, Москва, музей-заповедник Царицыно Карта всех событий

Выставка «Путь Патимат. Женский мир в традиционном и современном искусстве Дагестана» состоится 3 августа в музее-заповеднике «Царицыно». Об этом в четверг, 21 июля, сообщили в пресс-службе учреждения.

— В «Царицыно» в Хлебном доме 3 августа открывается выставка, посвященная традиционному и современному искусству Дагестана. В экспозиции — более 300 предметов, от археологических находок до работ современных художников, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что выставка расположится в девяти залах Хлебного дома. Каждый из них будет посвящен определенному этапу жизни женщин Дагестана. Экспозиция выставки включит в себя предметы, которые традиционно изготовляют женщины республики. Посетить ее можно до 11 декабря, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что в Музее Победы откроется выставка в честь 80-летия с начала битвы за Кавказ. Посетители смогут увидеть личные вещи советского альпиниста Анатолия Багрова, который принимал участие в снятии фашистских вымпелов с восточной вершины Эльбруса.