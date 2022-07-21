Чурикову заметили на носилках после опровержений новостей о ее госпитализации

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Актриса Инна Чурикова 21 июля была замечена на каталке скорой помощи, с помощью которой ее доставили в реанимационный автомобиль. Предположительно, ей стало лучше, и сотрудники медицинского учреждения планировали отвезти ее домой.

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Отмечается, что народная артистка СССР была бережно перевезена из Боткинской больницы. Ее дальнейшее состояние не уточняется, передает Telegram-канал Mash.

До этого в ряде СМИ появилась информация, что 78-летняя Инна Чурикова получила множественные переломы в результате падения. Уточнялось, что у актрисы травмированы ребра, грудина и подвздошная кость.

Директор театра «Ленком» Марк Варшавер опроверг данную информацию и заявил, что сообщения о госпитализации народной артистки СССР не соответствуют действительности. Он отметил, что не имеет представления, как могли возникнуть подобные слухи.

Недавно актер театра и кино Иван Краско попал в больницу с проблемами с сердцем и жидкостью в легких. По словам его директора Вячеслава Смородинова, медики выявили у 91-летнего актера жидкость в легких, проблемы с сердцем и повышенную утомляемость.