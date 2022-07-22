Британские криминалисты перечислили возможные методы обхода антироссийских санкций

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Граждане России, попавшие под санкции, для их обхода могут использовать криптовалюты, подставных лиц, а также пользоваться услугами лондонских посредников и переводить деньги в страны, не поддерживающие ограничения. Об этом говорится в совместном бюллетене государственных криминалистов Великобритании, входящих в Объединенную рабочую группу по сбору данных об отмывании денег (JMLIT).

Так, в JMLIT сообщили, что после отключения банков РФ от платежной системы SWIFT россияне могут использовать альтернативные способы платежей, например, криптовалюту. Кроме того, граждане России могут «прямо или косвенно» переводить финансы в не поддерживающие санкции государства: ОАЭ, Турцию, Китай, Бразилию, Индия и страны бывшего СССР, не считая Украину и Прибалтику.

Помимо этого, попавшие под санкции лица могут передавать управление акциями своим родственникам, доверенным лицам и посредникам — адвокатам, менеджерам и консультантам, передает РБК.

21 июля сообщалось, что правительство Великобритании введет новые санкции на импорт угля и нефти из России. Соединенное Королевство запретит импорт нефти и нефтепродуктов, угля, угольной продукции и золота, а также приобретение, поставку и доставку этих продуктов.