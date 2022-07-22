Эксперт рассказала о пользе музыкальной терапии для людей старшего возраста

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Директор лаборатории музыкальной визуализации и нейронной динамики Northeastern Психея Луи рассказала о влиянии музыки на когнитивные функции у людей зрелого возраста.

Специалист в ходе эксперимента применяла музыкальные композиции для терапии. В эксперименте приняли участие люди в возрасте от 54 до 89 лет. Им давали слушать песни, которые они выбрали самостоятельно, а также классические произведения, поп и рок. Они прослушивали композиции в течение часа каждый день в течение восьми недель и записывали свои ощущения.

В то же время ученые сканировали мозг каждого участника до и после прослушивания, чтобы проследить неврологическую реакцию на композиции.

Было установлено, что музыкальная терапия наиболее эффективна, если человек слушает то, что ему нравится. По словам Луи, любимая музыка усиливает когнитивные связи в мозге, устраняя разрыв между слуховой системой и системой вознаграждения, которая управляет мотивацией, передает ФАН.

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