В России выявили 6659 случаев коронавируса за сутки

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

За последние 24 часа в 85 регионах России выявили 6659 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф» в пятницу, 22 июля.

За прошедший день в РФ от COVID-19 скончался 41 человек, еще 1167 пациентов были госпитализированы в медицинские учреждения. При этом после прохождения лечения от коронавируса под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели 4687 граждан, уточнили на портале.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что у постковидного синдрома может быть более двухсот проявлений — от проблем с памятью до экзотической раскраски кожи.

Как отметил эксперт, по разным оценкам, от постковидного синдрома страдают от 31 до 69 процентов людей. У трети людей проблемы со здоровьем продолжаются на протяжении года.

В свою очередь научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что новая волна коронавирусной инфекции в России может произойти в конце июля, однако она не будет значительной.