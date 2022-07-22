Пострадавшую девочку после нападения обезьяны перевели в обычную палату

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Девочку, которую покусала сбежавшая обезьяна в Подмосковье, перевели из реанимации в обычную палату. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщил Telegram-канал SHOT.

Сам инцидент произошел в четверг, 21 июля, в деревне Терпигорьево. Обезьяна напала на девочку и буквально вцепилась в нее. На помощь ребенку прибежали родители, которым с большим трудом удалось отбиться от обезьяны.

Вскоре сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту нападения обезьяны. Владельцу животного грозит наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей, обязательных, исправительных работ или ограничения свободы до трех лет.

В тот же день врачи одной из подмосковных больниц успешно провели операцию девочке после нападения экзотического животного. Благодаря усилиям медиков девочка сохранит подвижность ног.