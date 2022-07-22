Аналитик Разуваев спрогнозировал снижение ключевой ставки до 7 процентов к концу года

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На заседании 22 июля Центральный Банк России снизил ключевую ставку на 1,5 процентного пункта — до восьми процентов годовых. К концу года ставка снизится еще больше, такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» озвучил экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев.

По словам специалиста, процент по кредитам и вкладам сейчас будет резко снижаться, и к концу года ставка ЦБ составит семь процентов.

— Скорее всего, к концу года будет снижение ставки, но более плавное. Я бы хотел напомнить, что таргет ЦБ по ключевой ставке 6,8 процента, а инфляции — 4. До годовой инфляции, равной четырем процентам, нам еще очень далеко, — пояснил аналитик.

Он добавил, что вместо ожидаемых девяти процентов ставку понизили на восемь процентов. По его словам, это поспособствовало снижению курса рубля на 1,5 процента в паре доллар — рубль и на 0,7 процента в паре евро — рубль.

— Я думаю, что это краткосрочная история. Рынок отыграл, и все. Пока не будет ясности с новым бюджетным правилом, мы должны ориентироваться на курс 50–60 рублей за доллар. Более интересно другое, произошел скачек фондового рынка. В моменте индекс Мосбиржи прибавляет почти два процента — 1,94. Снижение ставки хорошо для рынка акций. Но прежде всего это отлично отразится на дивидендных бумагах, — отметил Разуваев.

Такое снижение ставки будет стимулировать компании второго и третьего эшелонов размещать облигации. Экономист предположил, что второе полугодие станет временем размещения бондов.

Также Разуваев дал прогноз по курсу рубля на август. По его мнению, в этом месяце курс рубля будет держаться на отметке от 55 до 60 за доллар.