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Суд продлил арест обвиняемого в госизмене основателя Group-IB Сачкова

Елена Самойлова
Происшествия
Суд продлил арест обвиняемого в госизмене основателя Group-IB Сачкова
Фото: roscongress/Светлана Холявчук

Лефортовского районный суд Москвы продлил меру пресечения для основателя Group-IB Ильи Сачкова, который обвиняется в государственной измене. Об этом в пятницу, 22 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

Уточняется, что Сачков будет находиться под стражей до 28 сентября текущего года.

Обыски в квартире основателя компании Group-IB прошли в сентябре 2021 года. Причины проведения оперативных мероприятий не уточнялись. При этом офис его компании продолжал работу в штатном режиме.

Затем Сачкову предъявили обвинение по статье 275 Уголовного кодекса РФ («Государственная измена»). Суд первой инстанции избрал в отношении фигуранта меру пресечения в виде содержания под стражей. По данным ТАСС, арест мог быть связан с уголовным делом в отношении бывших офицеров ФСБ Дмитрия Докучаева и Сергея Михайлова, ранее тоже осужденных за госизмену.

Group-IB — одна из ведущих российских компаний, которая работает в сфере кибербезопасности. Она осуществляет свою деятельность с 2003 года. Ее клиентами являются крупные российские компании, среди которых Ростех, Сбербанк, «Альфа-банк» и «МегаФон».

Сачков, по версии Forbes, — один из самых ярких предпринимателей в мире в возрасте до 30 лет.

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