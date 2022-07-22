Жительница Мытищ рассказала, что напавшая на девочку обезьяна часто сбегала на соседние участки

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Обезьяна, которая напала на ребенка в Мытищах, часто перелезала через забор и сбегала на соседние участки. Об этом рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» местная жительница деревни Терпигорьево.

По словам Галины, зверинец существует с тех пор, как семья адвоката Леонида Розенблюма переехала в деревню. Она также призналась, что боится за своих маленьких внуков, и выразила надежду на скорое закрытие питомника.

Кроме того, неудобства соседям доставляли не только приматы, но и павлины, которые часто издавали громкие и неприятные звуки ночью.

Инцидент, о котором идет речь, произошел днем во дворе дома в деревне Терпигорьево. Обезьяна напала на девочку и буквально вцепилась в нее. На помощь ребенку прибежали родители, которым с большим трудом удалось отбиться от обезьяны.

Позже стало известно, что хозяином напавшей обезьяны оказался известный адвокат Леонид Розенблюм. Мужчина подтвердил, что обезьяна действительно сбежала, но сейчас уже находится дома.

По данному факту сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».