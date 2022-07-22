Зеленский: Украина теряет около 30 человек в день убитыми и 250 ранеными

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о потерях в украинской армии с начала российской специальной военной операции. Страна теряет около 30 человек убитыми и 250 ранеными, такое заявление украинский лидер сделал во время интервью газете The Wall Street Journal.

В публикации отмечается, что ежедневные потери Украины «снизились до 30 человек убитыми, около 250 ранеными». При этом в мае и июне в украинской армии ежедневно погибали от 100 до 200 человек.

— Зеленский отказался назвать общее число потерь украинских войск с начала специальной военной операции РФ, — цитирует газету ТАСС.

В том же интервью глава Украины высказался по поводу перемирия с Россией. По его мнению, соглашение без возврата территорий приведет к затягиванию конфликта.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в нынешней ситуации в переговорах России и Украины нет никакого смысла. По мнению министра, украинская сторона просто не в состоянии сформулировать что-либо серьезное и следовать договоренностям.