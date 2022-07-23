 «Силиконовые бидоны и надутые губы»: Миро раскритиковала «Мисс Москву — 2022»

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Накануне 24-летняя переводчица с английского и немецкого языка Анна Янкова стала победительницей конкурса красоты «Мисс Москва — 2022». Она обошла других 24 участниц и будет представлять столицу на фестивале «Краса России», который состоится в Сочи 27 октября.

Ее внешние данные активно обсуждают в Сети. Популярный блогер Лена Миро раскритиковала внешность Янковой.

— На мой взгляд, девушка выглядит как недорогая танцовщица ночного заведения с рабочих окраин. Я вижу противоестественно огромные и жесткие силиконовые бидоны. Надутые губы цепляются за нос. Неактуальные, нависшие над пластмассовыми ресницами брови. На лице этой мисс нет ни единой естественной и привлекательной, на мой взгляд, черты, — высказала она мнение в своем ЖЖ.

Результаты конкурса были объявлены в четверг, 21 июля. В номинации «Московская красавица — 2022» победила психолог Инна Лепилина, «Красой Москвы — 2022» стала спортсменка Алена Акимова, а корону «Мисс Юная Москва — 2022» завоевала 19-летняя Софья Раскина.