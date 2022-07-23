Терапевт Чернышова рассказала, можно ли за лето запастись витамином D на целый год

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Витамином D можно запастись на весь год в период солнечного сезона. Об этом «Вечерней Москве» рассказала терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, витамин D можно получать круглый год. Более того, одна его часть образовывается от солнечных лучей, а другая — от продуктов питания.

— Витамин D вырабатывается не только летом, но и в зимний сезон. Если выходить на улицу в солнечную погоду зимой, то он тоже будет синтезироваться. Кроме того, не все фракции витамина D образовываются от солнечного воздействия: часть поступает к нам в организм с едой. Это жирорастворимый витамин, — сказала она.

Специалист отметила, что витамин D может накапливаться в организме. Тем не менее не стоит пренебрегать правилами безопасности нахождения под открытыми солнечными лучами.

— Витамин D может накапливаться в организме в определенной степени. Он выводится не так быстро, как витамины B или С. Однако лучше не рассчитывать, что летнего витамина D хватит на весь год. Мы не можем прибывать на солнце до бесконечности. Человеческие силы ограничены, а также важно не допускать солнечных ожогов. Многие люди могут оставаться чрезмерно долго на солнце в погоне за витаминами и рисковать своим здоровьем. Нужно быть к себе более внимательными, — рассказала она.

Собеседница «ВМ» рекомендует сдать анализ на дефицит витамина D. По ее словам, нужно при необходимости принимать его в лечебных дозах по назначению врача.

Ранее врач-онколог Евгений Черемушкин предупредил о последствиях пребывания на солнце. По его словам, вредные ультрафиолетовые лучи провоцируют рак кожи. Это происходит из-за воздействия ультрафиолета сразу на большую часть тела человека. Более того, эксперт отметил, что рак кожи можно выявить по ряду типичных признаков, если быть внимательным к своему организму.