Байден заявил, что потолок цен на российскую нефть снизит стоимость топлива в США

Фото: whitehouse

Правительство Соединенных Штатов планирует добиться снижения цен на топливо в стране путем установления потолка стоимости нефти из России в мире. Об этом сообщил президент Америки Джо Байден.

— Мы поговорим о глобальном потолке цен на российскую нефть, на что я убедил согласиться в прошлом месяце наших партнеров на встрече «Группы семи». Это позволит увеличить предложение и снизить доходы (президента России Владимира — прим. «ВМ») Путина, — заявил Байден.

Он добавил, что уже на следующей неделе начнет делать «все возможное для снижения цен».

Американский лидер также подчеркнул, что стоимость топлива в США уже снижается, причем «38 дней подряд». По словам Байдена, это связано с принятыми Белым домом мерами по наращиванию добычи нефти в стране и ее высвобождению из стратегических резервов.

При этом энергетические компании США, считает президент, из-за действий администрации «получают рекордные прибыли». Тем не менее цены на топливо в Америке «по-прежнему слишком высоки», передает ТАСС.

22 июля заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Штаты и их союзники нуждаются в поставках российской нефти на мировые рынки.