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Фигуристке Степановой сделали предложение после ледового шоу в Сочи

Антон Махов
Общество
Фигуристке Степановой сделали предложение после ледового шоу в Сочи
Фото: РИА Новости / Максим Богодвид

Российская фигуристка Александра Степанова приняла предложение выйти замуж за своего возлюбленного после ледового шоу в Сочи. Об этом стало известно в субботу, 23 июля.

Возлюбленный Степановой фигурист Влад Малинов вышел на лед арены после шоу и подарил ей букет цветов. После он встал на колено и преподнес своей даме обручальное кольцо.

Партнером Степановой является Иван Букин. Они являются двукратными чемпионами России и пятикратными призерами чемпионата Европы.

Недавно психолог дала советы девушкам, чьи мужчины не хотят жениться. По ее словам, первое, что следует сделать даме, чей мужчина не хочет делать предложение, — понять, почему он отказывается официально регистрировать отношения.

Также специалист отметила, что бывают ситуации, когда мужчина показывает, что пока не готов взять ответственность за создание семьи. В таком случае второй половинке психолог рекомендует выяснить причины такого решения с помощью простых вопросов «Почему?», «Когда?», «А что мешает?», «Чего ты боишься?», «Что хочешь?».

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