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Два человека пострадали во время пожара в квартире на юго-востоке Москвы

Егор Провоторов
Происшествия
Два человека пострадали во время пожара в квартире на юго-востоке Москвы
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Возгорание произошло в одной из квартир на 4-й Институтской улице на территории Юго-Восточного административного округа, сообщили «Вечерней Москве» в воскресенье, 24 июля, источники в экстренных службах города.

Площадь возгорания составила 15 квадратных метров, квартира была расположена на 11-м этаже. Два человека пострадали, еще семерых эвакуировали из подъезда, в котором загорелась квартира.

Пожар произошел в частном доме, расположенном в районе Молжаниновский в САО. Уточняется, что возгорание случилось по адресу улица 2-я Сестрорецкая, дом 2. При этом огонь перекинулся на соседнее строение, площадь пожара составляет 100 квадратных метров.

18 июля сотрудники пожарной службы ликвидировали пожар в автосервисе в поселке Марьино. Ночью на пост МЧС поступило сообщение о возникшем пожаре на втором этаже и кровле автосервиса, расположенного на улице Кнутовской, владение 1. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

22 июля в столичном районе Пресненский произошел пожар в ресторане режиссера Резо Гигинеишвили. На пост МЧС поступило сообщение о возникшем пожаре в жилом доме по адресу Ермолаевский переулок, дом 7.

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