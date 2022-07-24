Лавров встретился с президентом Египта в Каире

Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе визита в Каир провел встречу с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщает РИА Новости.

Встреча прошла во дворце «Иттихадия». В скором времени дипломат встретится с главой МИД Египта Самехом Шукри, а также с генеральным секретарем ЛАГ Ахмедом Абульгейтом, сообщает агентство.

В пятницу, 22 июля, Лавров заявил, что Россия и страны африканского региона проводят последовательную работу по уменьшению доли доллара во взаимной торговле. По его словам, российское государство выступает за создание финансовой системы, защищенной от воздействия со стороны «недружественных» государств.

Помимо этого, глава российского МИД считает, что западные страны с помощью механизма эмиссии «оттянули» на себя товарные и продовольственные потоки, тем самым ухудшив положение в зависимых от импорта продуктов питания развивающихся странах. Политик уверен, что антироссийские санкции лишь «дополнительно обострили негативные тенденции».