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Власти Сочи закрыли для купания все пляжи города из-за угрозы шторма

Евгений Белоусов
Происшествия
Власти Сочи закрыли для купания все пляжи города из-за угрозы шторма
Фото: Telegram / Алексей Копайгородский

Запрет на купание ввели на всех пляжах Сочи из-за штормового предупреждения. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Власти также рекомендовали гостям и жителям города воздержаться от посещения муниципальных пляжей после ливней. Краевое ГУ МЧС сообщило, что до конца суток 24 июля на участке Магри — Веселое существует опасность формирования смерчей над Черным морем, передает ТАСС.

Ночью 24 июля на курортный город Сочи обрушился мощный ливень. В частности, вода затопила дороги и первые этажи зданий, а также придомовые территории у некоторых построек, в отдельных районах города отключилось электроснабжение.

В результате наводнения в окрестностях Донской улицы в Сочи погиб один человек. По предварительным данным, погибшая женщина была заблокирована автомобилем, который смыло в результате ливня.

24 июля глава города Алексей Копайгородский сообщил о введении режима ЧС. Нынешняя ситуация, как подчеркнул он, является очень серьезной, наибольшие разрушения зафиксировали в Центральном районе.

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