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Захарова: Шутка Лаврова рассмешила западных журналистов

Евгений Белоусов
В мире
Захарова: Шутка Лаврова рассмешила западных журналистов
Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассмешил зарубежных журналистов, напомнив им, что Запад запрещает его фотографировать. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Лавров третьей очереди зарубежных журналистов, которых запускали в зал встреч с Генеральным секретарем Лиги арабских государств: «Ребята, я слышал, вы меня не должны фотографировать». Хохот в зале, — написала Захарова в Telegram-канале.

Она также предложила отправить фотографии российского министра со встречи в Госдеп, который беспокоится, что Россия использует их в пропагандистских целях.

24 июля Захарова сообщила, что американские дипломаты просят иностранных коллег не делать совместные фото с Лавровым. По словам дипломата, подобным образом представители американского Госдепартамента пытаются продемонстрировать «изоляцию» России.

Лавров в ходе визита в Каир 24 июля провел встречу с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Мероприятие состоялось во дворце «Иттихадия».

22 июля Лавров заявил, что Россия и страны африканского региона проводят последовательную работу по уменьшению доли доллара во взаимной торговле.

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