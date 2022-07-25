Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Андрей Бочкарев: Строительство станции МЦД-2 Марьина Роща закончат к концу 2022 года

Александр Афонин
Город
Андрей Бочкарев: Строительство станции МЦД-2 Марьина Роща закончат к концу 2022 года
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Шереметьевская улица Карта всех событий

Строительство станции Марьина Роща второго направления Московских центральных диаметров (МЦД-2) планируется окончить к концу текущего года. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Сейчас завершаются основные работы по устройству конструкций надземного пешеходного перехода между входными вестибюлями будущей станции на улице Веткина и в 7-м проезде Марьиной Рощи, — сказал он.

Заммэра добавил, что на данный момент специалисты завершили 51 процент работ. Их окончание, согласно плану, состоится в четвертом квартале этого года.

Станция войдет в состав транспортно-пересадочного узла. С нее можно будет совершить пересадку на одноименную станцию Большой кольцевой линии метро, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Андрей Бочкарев сообщил, что специалисты ведут работы по реконструкции и строительству 23 станций МЦД на четырех направлениях. На МЦД-1 идет строительство станции Петровско-Разумовская, а также реконструкция трех платформ. На третьем маршруте МЦД реконструируются четыре станции.

Строительство МЦД Андрей Бочкарев
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О неумейках или о труде и отдыхе

Сергей Пикин
Сергей Пикин

Западу нужно поменять взгляды

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кругом враги

Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Самый родной и уютный

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Лежа под солнцем, страну не увидишь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Все мнения
О проекте