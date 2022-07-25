Андрей Бочкарев: Строительство станции МЦД-2 Марьина Роща закончат к концу 2022 года

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Шереметьевская улица Карта всех событий

Строительство станции Марьина Роща второго направления Московских центральных диаметров (МЦД-2) планируется окончить к концу текущего года. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Сейчас завершаются основные работы по устройству конструкций надземного пешеходного перехода между входными вестибюлями будущей станции на улице Веткина и в 7-м проезде Марьиной Рощи, — сказал он.

Заммэра добавил, что на данный момент специалисты завершили 51 процент работ. Их окончание, согласно плану, состоится в четвертом квартале этого года.

Станция войдет в состав транспортно-пересадочного узла. С нее можно будет совершить пересадку на одноименную станцию Большой кольцевой линии метро, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Андрей Бочкарев сообщил, что специалисты ведут работы по реконструкции и строительству 23 станций МЦД на четырех направлениях. На МЦД-1 идет строительство станции Петровско-Разумовская, а также реконструкция трех платформ. На третьем маршруте МЦД реконструируются четыре станции.