Интеграция МЦД-1 и МЦК на ТПУ «Окружная» завершится осенью

Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

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Объединение первого направления Московских центральных диаметров (МЦД-1) и Московского центрального кольца (МЦК) на транспортно-пересадочном узле (ТПУ) «Окружная» завершено более чем на 85 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 25 июля.

Так, москвичи смогут в два раза быстрее пересаживаться на метро, в 1,5 раза быстрее — на МЦК, а пересадка с МЦК на метро сократится с 9 минут до трех.

— Уже сейчас работают новая платформа с навесом на всю длину, наземный вестибюль с кассами и турникетами. Здесь появится еще один распределительный вестибюль (Северный) и выход со станции Люблинско-Дмитровской линии, — говорится в сообщении.

Отмечается, что работы ведутся круглосуточно и завершатся уже этой осенью. При этом пассажиропоток к 2025 году ожидается не менее 85 тысяч человек в сутки, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Также строительство станции Марьина Роща второго направления Московских центральных диаметров (МЦД-2) планируется окончить к концу текущего года. Так, в настоящее время специалисты завершили 51 процент работ.