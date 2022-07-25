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Штаб ДНР сообщил, что союзные войска приступили к зачистке на Углегорской ТЭС

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Штаб ДНР сообщил, что союзные войска приступили к зачистке на Углегорской ТЭС
Фото: Минобороны РФ

Военнослужащие России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) приступили к зачистке на территории Углегорской тепловой электростанции (ТЭС). Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР в понедельник, 25 июля.

— В настоящее время группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил России освободила 255 населенных пунктов. Идет зачистка Углегорской ТЭС, — говорится в сообщении.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российские ракеты «Калибр» ликвидировали объект военной инфраструктуры одесского порта.

До этого официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что мобилизованные в ряды Вооруженных сил Украины жители западной области страны отказываются отправляться в Донбасс. Также он заявил, что командование ВСУ разоружило бригаду, арестовало протестующих и решило переформировать соединение.

Военные эксперты считают, что удары по военной инфраструктуре Украины являются частью подготовки к новому этапу специальной военной операции России. Военный эксперт Владислав Шурыгин назвал происходящее сейчас «оперативной паузой». Также он выразил уверенность в скором изменении ситуации.

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