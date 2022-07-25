Минобороны сообщило, что российские военные пресекли попытку высадки ВСУ в Херсоне

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Вооруженные силы России ликвидировали украинских военных, которые совершили попытку высадиться с катеров в Херсонской области. Об этом в понедельник, 25 июля, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

— В акватории Днепровского лимана вскрыта попытка выдвижения и высадки с быстроходных десантных катеров украинской диверсионной группы на территорию Херсонской области, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что за прошедшие сутки российская авиация уничтожила более сотни украинских военных и наемников в районе города Константиновка, расположенном на территории ДНР. Также в Хмельнецкой области российский флот поразил базу, где располагался склад с боеприпасами к реактивным системам залпового огня HIMARS и гаубицам М777, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что сотрудники ФСБ России предотвратили операцию по угону российских боевых самолетов со стороны военной разведки Украины, курируемой спецслужбами стран НАТО. По данным ведомства, украинские военные совершили попытку завербовать российских военных летчиков.

Кроме того, военнослужащие России, Донецкой и Луганской народных республик приступили к зачистке на территории Углегорской тепловой электростанции. На данный момент союзные войска освободили 255 населенных пунктов.