МВД объявило политика Гозмана в розыск

Фото: МВД

МВД России объявило в розыск политика Леонида Гозмана*. Об этом стало известно в понедельник, 25 июля, из базы данных ведомства.

— Основание для розыска: разыскивается по статье УК, — сказано в базе МВД.

О какой статье идет речь, не уточняется.

Оппозиционный политик стал подозреваемым по делу о наличии у него гражданства иностранного государства.

Адвокат Гозмана рассказал, что дело было возбуждено в связи с тем, что политик подал уведомление в 2019 году, а должен был это сделать в 2018-м. Тем самым он пропустил назначенные сроки. В настоящее время следователи уже допросили Гозмана в качестве подозреваемого и отпустили. В случае, если его вина будет признана, ему грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей или обязательные работы сроком до 400 часов.

Не так давно следствие возбудило в отношении муниципального депутата и оппозиционера Ильи Яшина** дело о дискредитации российской армии. В настоящее время он находится под административным арестом в спецприемнике.

Яшин находился под административным арестом в спецприемнике.

*Физлицо, выполняющее функции иноагента.

**Физлицо, выполняющее функции иноагента.