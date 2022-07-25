«Они христиане и уважают Россию»: может ли Италия превратиться в «троянского коня» Москвы

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В Евросоюзе опасаются, что Италия может стать «троянским конем» России на территории европейского континента после отставки итальянского премьера Марио Драги. О том, может ли такое произойти, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал политолог Сергей Марков.

По мнению эксперта, Марио Драги действительно был пробрюссельским и абсолютно прозападным политиком, но с его уходом Италия будет отстаивать только свои интересы, а не чужие.

— Почему в принципе мысль о том, что Италия может стать союзником РФ в Европе, стала возможной? Потому что у них и правые, и левые силы симпатизируют нашей стране. Первые уважают РФ за то, что видят в ней страну, пытающуюся сохранить свои национальные ценности. Да и не стоит забывать, что итальянцы являются христианами. Это тоже играет не последнюю роль. Левые силы сформировались в свое время на базе Итальянской коммунистической партии, которая была активна во времена Второй мировой войны и имела тесную связь с Россией. И в память о тех прошлых событиях сохраняется симпатия к России, — пояснил политолог.

При этом Марков отметил, что и правое, и левое правительство после ухода Марио Драги будет стараться найти позитивно ориентированные настройки в отношении с РФ.

Однако имеются в Италии и пробрюссельские силы, то есть технократы, которые находятся между мощных транснациональных корпораций и выступают с жесткой антироссийской позицией.

— Технократом был и Драги, но его время прошло. Власть, скорее всего, перейдет к правым силам. И они будут позитивны по отношению к РФ, но не превратятся для нашей страны в «троянского коня». Они будут в первую очередь заботиться о возрождении Италии как европейской державы, и их будет волновать исключительно свой интерес, — заключил Марков.

А научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев в разговоре с «ВМ» назвал две страны, которые могут пополнить список недружественных по отношению к РФ государств.