Сопредседатель ОКК: Приднестровье заинтересовано в присутствии миротворцев

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Приднестровье заинтересовано в присутствии миротворческой миссии в регионе до окончательного разрешения конфликта, заявил в пятницу, 29 июля, сопредседатель Объединенной контрольной миссии (ОКК — коллективный руководящий орган миротворческой операции в Приднестровье) Олег Беляков.

— Для нас миротворческая операция — это единственное средство обеспечения мира и безопасности в нашем регионе, создания благоприятных, необходимых условий для переговорного процесса, — сказал он в интервью РИА Новости.

По этой причине в ОКК заинтересованы в ее продолжении до полного завершения конфликта. Поэтому миротворцы будут делать все, чтобы их операцию никто не дискредитировал, чтобы никто не мешал выполнять поставленные задачи по поддержанию мира в регионе, подчеркнул собеседник издания.

На прошлой неделе в Министерстве иностранных дел России рассказали, что пограничники Молдавии неоднократно задерживали в аэропорту Кишинева российских офицеров, которые направлялись в Приднестровье для пополнения миротворческого контингента.