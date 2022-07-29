Главные новости к утру 29 июля

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Минпромторг прорабатывает проект постановления относительно правил маркировки пивной продукции с учетом предложенных не так давно решений касательно дат. Принятие вышеупомянутого документа планируется до 1 декабря 2022 года, запуск самой маркировки возможен с 1 апреля 2023 года, однако окончательное решение принимать будет кабинет министров.

Восемь человек погибли в результате серьезного пожара в хостеле, расположенном на первом этаже общежития на Алма-Атинской улице в Москве. В МЧС позднее заявили, что постояльцы хостела погибли из-за установленных на окнах решеток.

В Минздраве заявили, что электронные сигареты и вейпы не должны быть в свободной продаже и без введения запрета на них невозможно достигнуть государственной цели по противодействию потреблению табака и никотиносодержащей продукции.

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, в рамках которого малоимущим россиянам будет предоставлена бессрочная социальная скидочная карта. Поправки предложено внести в закон «О государственной социальной помощи».

Мексика, Аргентина и Бразилия отказались поддержать позицию американских государств по осуждению конфликта на территории Украины. Это следует из декларации, принятой в четверг, 28 июля, по итогам 15-й Конференции министров обороны Америки (CDMA), которая состоялась в бразильской столице.