Сына экс-главы Приангарья приговорили к девяти годам колонии за мошенничество

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Сына экс-главы Иркутской области Андрея Левченко приговорили к девяти годам заключения по делу о мошенничестве. Об этом в пятницу, 29 июля, сообщили в пресс-службе местной прокуратуры.

Суд назначил Левченко наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии общего режима.

Кроме того, он должен будет заплатить штраф в размере 1,6 миллиона рублей, подытожили в ведомстве.

23 июля Генпрокуратура потребовала изъять незаконно нажитое имущество на 130 миллионов рублей у бывшего инспектора УГИБДД по Москве Сергея Кузнецова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Обвиняемый, по данным прокуратуры, во время службы купил и оформил в свою собственность, а также на родственников 23 объекта недвижимости. При этом семь из них, как уточняется, находятся в Болгарии и Арабских Эмиратах.

Кроме того, Кузнецов приобрел машины, а их совокупная стоимость составляет почти 130 миллионов рублей. При этом данные о законности источников доходов, за счет которых он приобрел имущество, отсутствуют.