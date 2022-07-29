«Выдрала клок волос»: Шаляпин подрался с Жигаловой во время интервью

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Певец Прохор Шаляпин сообщил, что дал интервью журналистке Алене Жигаловой, с которой регулярно вступал в словесные перепалки в интернете.

— Я ходил на ее шоу. Она мне выдрала клок волос. Чем все закончилось — не скажу. Смотрите программу у Алены. Пусть люди все это увидят. Пока не могу комментировать, зарыли мы или нет топор войны, — сказал артист в беседе с Teleprogramma.pro.

Он также напомнил о своей реакции на просьбу прокомментировать негативные слова Жигаловой в его адрес. Певец резко ответил видеоблогерше, так как она обвинила музыканта в хайпе на трагедии после выступления на вечере памяти в честь Жанны Фриске.

В мае Шаляпин раскритиковал Ларису Долину после новости о создании артистами Российской музыкальной ассоциации. При этом он считает минимальной помощь певице Юлии Началовой, с которой Долина была довольно близка. По его словам, Долина — злая и самовлюбленная женщина.

До этого новая избранница Прохора Шаляпина Ольга Сан пожаловалась, что исполнитель сравнивает ее с бывшей супругой Татьяной, скончавшейся от ковида в прошлом году. Ей подобное сравнение не льстит, утверждает она.