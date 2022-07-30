Экс-посол Франции в РФ усомнилась в версии Украины относительно удара по Еленовке

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У России и республик Донбасса не было оснований для нанесения удара по СИЗО в Еленовке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в субботу, 30 июля, заявила бывший посол Франции в РФ Сильви Берманн в эфире телеканала BFM.

— Не было никакой необходимости убивать их таким образом, когда ожидался процесс, — отметила она.

По словам дипломата, находившиеся в изоляторе заключенные обвинялись, в том числе, и в терроризме и могли по решению суда быть приговорены к смертной казни.

Отставной полковник морской пехоты Мишель Гойя, который присутствовал в студии, также выразил сомнения в версии украинской стороны, возложившей ответственность за удар на пророссийские силы. Он утверждает, что причины, по которым россияне или их союзники могли «бомбить тюрьму, находившуюся под их контролем», остаются неясными. Бывший военный подчеркнул, что в отношении заключенных готовился судебный процесс, который «дал бы возможность показать присутствие нацистов в рядах украинской армии», передает ТАСС.

До этого ООН выразила готовность направить экспертную группу, чтобы установить обстоятельства обстрела СИЗО в Еленовке в ДНР.

В результате обстрела изолятора в Еленовке утром 29 июля погибли 53 украинских военнопленных. Также в ходе обстрела пострадали 75 человек.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские солдаты умышленно обстреляли следственный изолятор в Еленовке, поскольку радикалы из «Азова» начали давать показания против Украины. При этом в Пентагоне заверили, что ВСУ обстреляли СИЗО в Еленовке непреднамеренно.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин также обвинил Зеленского и Штаты в ракетном ударе по СИЗО в Еленовке. По его словам, Киев и Вашингтон боятся «нового Нюрнбергского процесса», во время которого пленные бойцы националистического полка «Азов» могли бы рассказать о преступлениях украинских властей и Белого дома против человечества.

Минобороны России также возложило ответственность за удар по СИЗО в Еленовке на Зеленского и США.