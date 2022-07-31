Компания IKEA возобновила онлайн-распродажу товаров в Москве

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Компания IKEA возобновила онлайн-распродажу своих товаров в столице. Сообщение о невозможности заказа из-за отсутствия интервалов доставки и самовывоза убрали с сайта компании в субботу, 30 июля.

28 июля шведский ретейлер IKEA снова приостановил распродажу в РФ. Кроме того, при переходе на сайт магазина необходимо «отстоять» электронную очередь.

Ретейлер уже сообщал 22 июля о невозможности заказать ее товары в Москве.

Недавно Федеральная служба по труду и занятости отправила в адрес IKEA предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований соответствующего законодательства, действующего на территории России. Рассматривается вопрос о проверке на предмет нарушения прав сотрудников компании.

В начале июля IKEA запустила автоматическую онлайн-очередь для желающих приобрести товары на распродаже в РФ. После окончания данной распродажи компания покинет страну.