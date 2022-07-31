Пушков заявил, что США не готовы к войне с Китаем

Фото: Пресс-служба Совфеда

Отказ спикера Палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси от посещения Тайваня продемонстрировал, что Вашингтон не готов к вооруженному противостоянию с Китаем. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.

Он отметил, что Пелоси решила клясться в «нерушимой верности» союзникам не в Тайване, а в других местах.

— Как мы и прогнозировали, США при всей своей устрашающей риторике и склонности к провокациям показали, что не готовы к военному конфликту с Китаем или к серьезному инциденту, способному перерасти в такой конфликт, — подчеркнул сенатор в своем Telegram-канале.

Пушков назвал такое положение дел «моральной победой Китая».

Накануне стало известно, что Пелоси отправилась с делегацией в Азию. Она намерена посетить Малайзию, Японию, Сингапур и Республику Корея. Поездка на Тайвань указана как «предварительная».

В тот же день руководство Народно-освободительной армии КНР (НОАК) в аккаунте 80-й общевойсковой армии призвало солдат готовиться к военному конфликту. Представители армии позже уточнили, что публикация приурочена к 95-й годовщине создания НОАК.

Позднее сообщалось, что самолет с Пелоси совершил посадку в аэропорту Гонолулу на Гавайях.