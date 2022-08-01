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Уголовное дело возбудили по факту инцидента с беспилотником в Севастополе

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Уголовное дело возбудили по факту инцидента с беспилотником в Севастополе
Фото: Минобороны России

По факту взрыва на территории штаба Черноморского флота беспилотного летательного аппарата, который был начинен поражающими элементами, возбуждено уголовное дело. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщили в Следственном комитете России.

— В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится комплекс следственных действий, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Беспилотник украинской армии атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе 31 июля. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене всех праздничных мероприятий в честь Дня ВМФ. Он также отметил, что погибших при атаке нет.

Глава региона также поделился фотографиями последствий атаки украинского беспилотника. Позднее стало известно, что при атаке пострадали шесть человек, двое из которых находятся в состоянии средней тяжести.

Инцидент с беспилотником в Крыму будет тщательно расследован ФСБ, виновники атаки понесут наказание. Однако какого-то массированного ответного удара не будет. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал военный эксперт Виктор Литовкин. Он отметил, что атаковавший беспилотник прилетел не с украинской стороны.

Следственный комитет Севастополь Беспилотники Уголовные дела
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