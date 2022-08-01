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Более 15 тысяч бездомных собак содержат приюты Москвы

Георгий Соланович
Город
Более 15 тысяч бездомных собак содержат приюты Москвы
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Более 15 тысяч бездомных собак живут в 13 приютах Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства в понедельник, 1 августа.

— Познакомиться с подопечными приютов и завести пушистого друга можно каждый день, кроме понедельника и пятницы (это санитарные дни), с 13:00 до 17:00. Для визита в приют потребуется паспорт, — говорится в сообщении.

Уточняется, что за каждым животным закреплен сотрудник по уходу. Более того, столичным приютам помогают волонтеры: они воспитывают собак и ищут им новый дом. Так, с начала 2022 года новых хозяев нашли почти 1,5 тысячи собак, передает Telegram-канал комплекса.

Для того чтобы стать опекуном животного, будущим хозяевам необходимо пройти собеседование, адаптировать под домашнего любимца квартиру, а также сделать животному необходимые прививки.

Кроме того, будущим «усыновителям» советуют взять несколько выходных на работе, чтобы помочь животному адаптироваться, а также от хозяев требуют регулярно присылать в центр фото- и видеоотчеты о жизни кошек и собак.

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