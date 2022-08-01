Проще, чем кажется: как вернуть деньги за нарушение ограничений по коронавирусу
Власти Москвы в рамках «ковидной амнистии» могут вернуть деньги за уже оплаченные штрафы за несоблюдение COVID-ограничений во время пандемии, однако компенсацию можно получить не за все нарушения. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».
Куда обратиться за отменой штрафа?
В любой центр госуслуг «Мои документы».
Что понадобится для возврата денег:
- документ, удостоверяющий личность;
- заявление;
- решение суда или постановление органов исполнительной власти города Москвы о назначении штрафа;
- документ, подтверждающий уплату;
- СНИЛС;
- ИНН.
Какие штрафы могут возместить:
- штрафы, выписанные судами;
- штрафы, выписанные органами исполнительной власти Москвы;
- штрафы, выписанные ГКУ «Организатор перевозок» (нарушение масочного режима в общественных местах).
Что еще могут сделать власти города в рамках «ковидной амнистии»?
Отменить работы по всем производствам, в рамках которых средства пока не взысканы.
Кому не вернут деньги за оплаченные штрафы?
Тем, кого привлекли к административной ответственности из-за несоблюдения режима самоизоляции во время болезни.
Срок действия «ковидной амнистии» — до конца 2022 года.