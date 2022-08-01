Проще, чем кажется: как вернуть деньги за нарушение ограничений по коронавирусу

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Власти Москвы в рамках «ковидной амнистии» могут вернуть деньги за уже оплаченные штрафы за несоблюдение COVID-ограничений во время пандемии, однако компенсацию можно получить не за все нарушения. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».

Куда обратиться за отменой штрафа?

В любой центр госуслуг «Мои документы».

Что понадобится для возврата денег:

документ, удостоверяющий личность;

заявление;

решение суда или постановление органов исполнительной власти города Москвы о назначении штрафа;

документ, подтверждающий уплату;

СНИЛС;

ИНН.

Какие штрафы могут возместить:

штрафы, выписанные судами;

штрафы, выписанные органами исполнительной власти Москвы;

штрафы, выписанные ГКУ «Организатор перевозок» (нарушение масочного режима в общественных местах).

Что еще могут сделать власти города в рамках «ковидной амнистии»?

Отменить работы по всем производствам, в рамках которых средства пока не взысканы.

Кому не вернут деньги за оплаченные штрафы?

Тем, кого привлекли к административной ответственности из-за несоблюдения режима самоизоляции во время болезни.

Срок действия «ковидной амнистии» — до конца 2022 года.