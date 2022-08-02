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Минобороны заявило о прямом участии США в конфликте на Украине

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны заявило о прямом участии США в конфликте на Украине
Фото: depositphotos

Признание замглавы военной разведки Украины Вадима Скибицкого о прямом согласовании с США каждой цели HIMARS доказывает прямую вовлеченность Штатов в конфликт. Об этом во вторник, 2 августа, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— Разглагольствуя перед британскими журналистами из The Telegraph, Скибицкий признался, что перед запусками ракет между представителями разведслужб обеих стран идут консультации, которые позволяют Вашингтону остановить любые потенциальные атаки, если бы они были недовольны намеченной целью, — заявил он.

По словам Конашенкова, все это можно расценивать как подтверждение непосредственного участия США в украинском конфликте, несмотря на постоянные опровержения Белого дома, передает Telegram-канал «Минобороны России».

Конашенков также заявил, что именно администрация американского президента Джо Байдена несет прямую ответственность за удар по СИЗО в Еленовке в ДНР.

Президент США Джо Байден подписал меморандум, согласно которому Украине будет выделена военная помощь на 550 миллионов долларов. Уточняется, что в новый пакет военной помощи входит дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и для 155-миллиметровых артиллерийских установок.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что выделенные Вашингтоном деньги на помощь Украине в реальности возвращаются в США, не попав к адресату. По его словам, эти средства идут на изготовление вооружения и техники для замены той, что была отправлена на Украину.

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