Восемь парковок со шлагбаумом в Москве станут уличными

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Россия, Москва, улица Маши Порываевой Карта всех событий

Восемь парковок со шлагбаумом в Москве переобустроят в уличные. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры во вторник, 2 августа.

— Мы продолжаем совершенствовать улично-дорожную сеть, чтобы поездки по городу стали еще комфортнее. Мы приняли решение переобустроить восемь парковок со шлагбаумом в уличные парковки: тариф станет поминутным, а для быстрого доступа на парковку уберем шлагбаумы, — сказал глава ведомства Максим Ликсутов.

Данная мера направлена на обеспечение удобства водителей, которые оставляют там машины, добавил он. Так, в уличные парковки переоборудуют на улицах Маши Порываевой, Большой Полянке, Коровьем Валу и на Симферопольском бульваре, у станций метро «Преображенская» и «Проспект Мира», а также на проспекте Академика Сахарова и на Рогожском Валу, передает Telegram-канал ведомства.

До этого в Дептрансе сообщили, что в июле этого года в Москве обустроили еще 216 парковочных мест для резидентов. Всего их количество достигло отметки в 1,6 тысячи.

На парковках для резидентов могут оставлять машины жители местных домов и многодетные семьи — у всех должно быть парковочное разрешение.