Самолет с Пелоси направился в аэропорт столицы Тайваня

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Самолет, на котором, возможно, вылетела из Малайзии спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, направляется в тайваньский аэропорт Суншань. Об этом во вторник, 2 августа, сообщил сервис IntelWalrus.

— Явное подтверждение того, что SPAR19 действительно направляется в Тайбэй, из только что отправленного сообщения ACARS (адресно-отчетная система авиационной связи — прим. «ВМ»), — говорится в сообщении.

Уточняется, что диспетчеры наземной службы, спрашивая о шифровании «свой-чужой», также указали пункт назначения рейса RCSS, что означает аэропорт Суншань, Тайбэй, передает РИА Новости.

Накануне стало известно, что Пелоси приземлится на Тайване 2 августа в 17:30 по московскому времени. Так, по данным местной прессы, Пелоси приземлится в аэропорту Суншань в Тайбэе, вечер и ночь проведет в отеле Grand Hyatt, а следующим утром примет участие в законодательном совете Тайваня.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что США переходят все рамки дозволенного по тайваньскому вопросу, поэтому Китай не оставит сепаратистам и их иностранным пособникам ни одного шанса на независимость Тайваня.

Китаевед Николай Вавилов в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что отношения между Китаем и Тайванем достигли определенного пика. Сейчас стороны находятся на грани войны.