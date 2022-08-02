«Через 15 минут посмотрим»: Кадыров отреагировал на визит Пелоси на Тайвань

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отреагировал на вероятное прибытие спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Он подчеркнул, что в ближайшее время станет известно, кто является «великой державой».

— Через 15 минут посмотрим, кто «великая держава»: США или Китай. Мы о себе не говорим, — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

До этого стало известно, что самолет, на котором, возможно, вылетела из Малайзии Пелоси, направляется в тайваньский аэропорт Суншань. Диспетчеры наземной службы, спрашивая о шифровании «свой-чужой», также указали пункт назначения рейса RCSS.

По данным местных СМИ, Пелоси приземлится на Тайване 2 августа в 17:30 по московскому времени в аэропорту Суншань в Тайбэе. Вечер и ночь она проведет в отеле Grand Hyatt, а следующим утром примет участие в законодательном совете Тайваня.

Китаевед Николай Вавилов во время беседы с «Вечерней Москвой» предположил, что вероятность начала полномасштабной операции в Тайваньском проливе не такая высокая в силу сложных погодных условий: муссонный сезон усложняет масштабную десантную операцию.