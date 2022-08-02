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Шойгу обсудил с главой Минобороны Азербайджана вопросы региональной безопасности

Георгий Соланович
В мире
Шойгу обсудил с главой Минобороны Азербайджана вопросы региональной безопасности
Фото: Минобороны РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу во время телефонных переговоров со своим азербайджанским коллегой Закиром Гасановым обсудил вопросы региональной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе российского Минобороны во вторник, 2 августа.

— Обсуждены вопросы обеспечения региональной безопасности и другие темы, представляющие взаимный интерес, — говорится в сообщении.

До этого Шойгу заявил, что в июле 2022 года силы ПВО Вооруженных сил РФ спасли жизни тысячам мирных жителей. Он уточнил, что это сделано в ходе прикрытия объектов гражданской направленности на территориях, освобожденных от нацистов.

Также, по словам Шойгу, российские военные уничтожили шесть пусковых установок HIMARS американского производства. Министр подчеркнул, что освобождение Донецкой народной республики продвигается по плану.

1 августа глава турецкого министерства обороны Хулуси Акар после выхода из одесского порта первого судна с зерном поблагодарил российского министра Шойгу «за содействие в процессе и доверие Турции».

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