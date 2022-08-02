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Минобороны Тайваня: 21 военный самолет Китая вошел в зону ПВО острова

Евгений Белоусов
В мире
Минобороны Тайваня: 21 военный самолет Китая вошел в зону ПВО острова
Фото: Alert5 / CC BY-SA 4.0

В опознавательную зону ПВО на юго-западе Тайваня вошел 21 китайский военный самолет. Об этом во вторник, 2 августа, сообщили в пресс-службе Минобороны Тайваня.

Так, были замечены восемь истребителей J-11, десять многоцелевых истребителей J-16, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500, самолет радиоэлектронной борьбы Y-9 и самолет радиоэлектронной разведки Y-8.

Уточняется, что с острова был направлен воздушный патруль для наблюдения за ситуацией. Зенитно-ракетные комплексы Тайваня также были развернуты, передает РИА Новости.

КНР объявила морские военные учения в шести районах вокруг Тайваня с 4 по 7 августа. Это было сделано после того, как самолет, на борту которого находилась спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, приземлился в аэропорту Суньшан города Тайбэя, столицы Тайваня.

Военно-воздушные силы США в преддверии визита спикера подняли в воздух восемь истребителей F15 и пять самолетов-заправщиков со своей базы Кадена на японском острове Окинава.

Китаевед Николай Вавилов заявил «Вечерней Москве», что США и Китай находятся на грани войны. В связи с этим активизировались и американские власти, которые желают занять позицию лидера в регионе, пытаясь всяческим образом поддержать тайваньский режим.

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