Первый сухогруз с украинским зерном прибыл в Турцию

Фото: Pexels

Первый сухогруз с зерном с Украины прибыл в порт Стамбула. Об этом сообщили в Минобороны Турции во вторник, 2 августа.

— Сухогруз Razoni, груженный кукурузой, вышедший вчера из Одесского порта Украины, достиг черноморского входа в пролив Босфор и стал на якорь в отведенном ему месте, — передает сообщение турецкого военного ведомства РИА Новости.

22 июля сообщалось, что Россия и Украина подписали продуктовую сделку с ООН и Турцией в Стамбуле. Согласно документу, снимаются все ограничения на поставку российских продуктов на экспорт, а российская сторона окажет содействие вывозу украинского зерна.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что подписанные в Стамбуле соглашения о вывозе зерна помогут преодолеть продовольственный кризис в мире. По его словам, последствия глобального продовольственного кризиса, который достиг опасных масштабов, начнут слабеть в случае успешной реализации плана.

Доктор экономических наук, аналитик Владислав Холодов заявил «Вечерней Москве», что, несмотря на резкое падение цены на пшеницу в мире и имеющиеся затруднения с экспортом российского зерна из-за санкций, текущий сезон в плане урожайности в этом году в РФ может оказаться на рекордном уровне.