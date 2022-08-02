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МИД Китая оценил вероятность применения ядерного оружия

Георгий Соланович
В мире
МИД Китая оценил вероятность применения ядерного оружия
Фото: depositphotos

Китай придерживается стратегии самообороны в ядерной сфере и применит свой арсенал только в качестве ответного удара. Об этом сообщил директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун на конференции стран — участников Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) во вторник, 2 августа.

— Китай привержен пути мирного развития и ядерной стратегии самообороны и обязуется никогда не применять первым ядерное оружие ни при каких обстоятельствах, — сказал дипломат.

Он добавил, что возвращение к СВПД не должно сопровождаться односторонними санкциями. Цун также потребовал от Соединенных Штатов вывода своего ядерного вооружения из Европы и призвал Вашингтон не размещать его в других частях мира, передает ТАСС.

В конференции стран — участников ДНЯО принял участие и президент России Владимир Путин. Во время своего выступления он заявил, что ядерная война никогда не должна быть развязана, в ней не будет победителей. Он добавил, что Россия полностью выполнила свои обязательства в рамках двусторонних договоренностей с США по сокращению и ограничению ядерного оружия.

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