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КНР потребовала от США вывода всего ядерного оружия из Европы

Юлия Курганова
В мире
КНР потребовала от США вывода всего ядерного оружия из Европы
Фото: depositphotos

Соединенные Штаты должны вывести все свое ядерное оружие из Европы и больше не размещать его в других точках мира. Об этом во вторник, 2 августа, заявил глава делегации Китая на обзорной конференции ДНЯО Фу Цонг.

— США следует вывести все их ядерное оружие из Европы и воздержаться от размещения ядерного оружия в любом другом регионе, — сказал он, передает РИА Новости.

2 августа МИД Китая оценил вероятность применения ядерного оружия. Директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун на конференции стран — участников Договора о нераспространении ядерного оружия заявил, что его страна придерживается стратегии самообороны в ядерной сфере и применит свой арсенал только в качестве ответного удара.

США Китай Ядерное оружие
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