На журналиста напали в столичном Парке Горького в День ВДВ

Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

Россия, Москва, Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького Карта всех событий

Один из собравшихся отмечать во вторник, 2 августа, День ВДВ в Парке Горького в Москве напал на журналиста РИА Новости, эпизод снят на видео.

Сотрудники полиции подошли к скоплению мужчин в голубых беретах и стали разбираться, вероятно, с мужчиной, который приехал в Парк Горького на мотоцикле.

В этот момент один из мужчин в тельняшке напал на корреспондента агентства новостей: он выбил из рук аппаратуру и начал выкручивать руки. В дело вмешались правоохранители и отвели гражданина в сторону, но задерживать не стали, передает РИА Новости.

24 июля сообщалось, что суд арестовал подростка, избившего ногами пенсионерку в Приморье. По данным следствия, инцидент произошел в квартире жилого дома. Подросток бил ногами женщину по голове и требовал у нее денег.