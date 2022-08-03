КНР приостановила импорт цитрусовых и рыбы с Тайваня

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С 3 августа власти Китая приостановили импорт цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции с острова Тайвань. Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР.

Уточняется, что Китай больше не станет закупать у Тайваня лимоны, грейпфруты и апельсины, а также мороженую скумбрию и волосохвостов — длинную лентообразную рыбу, лишенную чешуи.

В свою очередь, официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан заявила, что страна учитывает внешнеторговый регламент и действует, основываясь на правилах безопасности и соответствующих стандартов, передает ТАСС.

Также КНР приняла решение приостановить экспорт песка на Тайвань с 3 августа.

Накануне спикер палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань. Военно-воздушные силы США в преддверии ожидаемого визита спикера задействовали дополнительные воздушные силы и подняли в воздух восемь истребителей F15 и пять самолетов-заправщиков со своей базы Кадена на японском острове Окинава.

При этом Китай уже заявил, что примет решительные меры для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.