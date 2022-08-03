Москвичам рассказали, как столичные бренды вышли на международный рынок

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В России в обозримом будущем может подорожать одежда под влиянием сразу нескольких факторов. Такое мнение в среду, 3 августа, выразил эксперт в сфере промышленности кандидат экономических наук Леонид Хазанов.

По его словам, такую тенденцию стоит связывать с прекращением поставок от европейских производителей и с тем, что азиатские бренды не смогут полноценно их заменить в короткий срок.

— Даже если доставлять платья и костюмы из Китая, Индии или Вьетнама, это будет дороже, чем раньше. Причина — ограниченная пропускная способность пограничных переходов с КНР, загруженность Восточного полигона РЖД и рост ставок на морское грузовое сообщение с Индией и Вьетнамом, — отметил он.

Однако в столице существуют свои бренды, которые могут завоевать зарубежный рынок. Одним из таких брендов является Glove.me. Он был основан семейной парой Максимом Юриным и Анастасией Сергеевой в 2018 году. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что предприятию, производящему тату-перчатки, удалось занять более 60 процентов отечественного рынка по производству перчаток.

Помимо этого, в городе существует бренд, производящий уникальные сумки ручной работы — Madame Chatelet. Столичная продукция пользуется большой популярностью среди женской аудитории, сообщают «Ведомости».

Также стало известно об открытии магазина одежды H&M в столичном торговом центре «Метрополис». Кроме того, еще один магазин шведской компании открылся в торговом центре «Авиапарк», расположенном в Москве.