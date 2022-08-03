Упавший в ТЦ на Дмитровском шоссе лифт не предназначался для людей

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Лифт, упавший в торговом центре на Дмитровском шоссе, не был предназначен для перевозки пассажиров. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 3 августа, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Фото: Прокуратура Москвы

Грузовая платформа упала со второго этажа в помещении ресторана KFC в доме № 13 по Дмитровскому шоссе днем в среду, 3 августа. В результате происшествия пострадали три человека. Потерпевшим оказана медицинская помощь.

Есть информация, что мужчина получил перелом ноги, у девушки, получившей множественные ушибы, подозрение на перелом позвоночника. Состояние третьего пострадавшего уточняется.

Похожий случай произошел 30 июля в Мытищах, когда в здании местного многофункционального центра упал лифт. В момент происшествия в в кабине находилось пять человек.