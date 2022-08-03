KFC и Pizza Hut анонсировали ребрендинг в России

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Американская корпорация Yum! Brands, которой принадлежат KFC и Pizza Hut, объявила о предстоящем полном уходе из России. Работающие под ее брендами рестораны KFC и Pizza Hut должны будут сменить названия. Об этом в среду, 3 августа, сообщили в пресс-службе корпорации.

— По завершении этого процесса мы полностью покинем территорию России, — уточнили в Yum! Brands.

Отмечается, что процесс передачи прав на сеть ресторанов Pizza Hut в России местному бизнесу завершился в июне. Сейчас идет аналогичная работа в отношении KFC, после чего пройдет ребрендинг заведений, передает РБК.

До этого сообщалось, что сети ресторанов быстрого питания Burger King и KFC переходят на напитки «Черноголовки», лимонады и воду. Договор с «Черноголовкой» уже заключен и скоро в ресторанах появится семь различных лимонадов данного бренда.

В начале июля стало известно, что Yum! Brands ведет переговоры о продаже российских ресторанов KFC местному оператору. После этого компания окончательно покинет российский рынок.

В Московском регионе заработало 50 заведений новой сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка». Так, 26 ресторанов открылись в столице, еще три точки — в Красногорске, по две — в Пушкине, Наро-Фоминском округе и Мытищах. По одному ресторану появилось в Балашихе, Сергиевом Посаде, Щелкове, Подольске и Коломне.