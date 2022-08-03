Генсек НАТО заявил о готовности альянса вмешаться в ситуацию в Косове

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Международные силы безопасности (КФОР) в Косове, действующие под эгидой НАТО, готовы вмешаться в ситуацию в регионе. Об этом сообщил генеральный секретарь североатлантического альянса Йенс Столтенберг после переговоров с президентом Сербии Александаром Вучичем в среду, 3 августа.

— КФОР НАТО готовы вмешаться, если стабильность окажется под угрозой, на основании своего мандата ООН, — заявил Столтенберг.

Помимо этого, генсек НАТО призвал стороны решить конфликт дипломатическим путем «при посредничестве ЕС», передает ТАСС.

С 1 августа правительство самопровозглашенной Республики Косово (RKS) планировало отменить действие сербских документов на подконтрольной ей территории, а также начать обязательную перерегистрацию сербских автомобильных номеров на номера RKS. В Белграде подобный шаг косовских властей расценили как акт притеснения этнических сербов.

Вучич тогда заявил, что ситуация для косовских сербов «очень сложная», но в случае конфликта «Сербия победит». Подробнее о происходящем — в материале «Вечерней Москвы».