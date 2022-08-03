«Посмешище»: американцы потребовали публичной порки Зеленского

Фото: president.gov.ua

Читатели американского издания New York Post жестко отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего КНР «оставаться нейтральной» и не помогать РФ. Пользователи назвали его «посмешищем» и «марионеткой НАТО».

«Я надеюсь увидеть день, когда эту коррумпированную марионетку НАТО Зеленского схватят, разденут догола (больше никаких фальшивых футболок в стиле милитари), закуют в цепи, а затем выпорют и отправят на восток Украины, где он предстанет перед настоящим судом за свои военные преступления», — написал один из читателей портала.

«Он сказал это до или после фотосессии для журнала Vogue?» — с иронией отметил еще один пользователь.

«Если Америка может помочь Украине, почему Китай не может помочь России?» — задался вопросом другой комментатор.

«О, так теперь ты хочешь указывать Китаю, что он должен делать? Ты — посмешище», — жестко высказался следующий читатель.

2 августа сообщалось, что Зеленский изменил положение о службе иностранцев в ВСУ. Изменения коснулись длительности и условий контрактов, а также возможных мер пресечения для проштрафившихся бойцов.